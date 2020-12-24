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Menemenspor'da fatura 'ye kesildi!

1. Lig ekiplerinden Menemenspor maçında kural hatası yaptı ve 6 yabancı futbolcuyu sahaya sürdü. ekibinde fatura, yardımcı antrenör 'ye kesildi ve görevine son verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:29 ABONE OL
Menemenspor'da fatura Orhan Terzi'ye kesildi!

TFF 1. Lig'de Adanaspor'la deplasmanda oynadığı maçta 6 yabancı oynatarak kural hatası yapan Menemenspor'da yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verildi.

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor'a konuk olan Menemenspor, mücadeleyi 3-2 kazandı. Ancak maça 5 yabancı oyuncu ile başlayan sarı-lacivertlilerde, 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine Rasheed'in alınmasıyla sahadaki yabancı oyuncu sayısı 6'ya çıkarak kural hatası yapıldı. 79. dakikada bu hata fark edilip Kamara'nın yerine Burak Albayrak alınsa da Menemenspor kural hatası yapmaktan kurtulamadı. Maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da bu duruma değinerek, "3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık" ifadelerini kullandı.

Bu kural hatasına Menemen Spor Kulübü kayıtsız kalamadı. Sarı-lacivertliler, kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Terzi'nin görevine son verildiğini açıkladı.

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Menemenspor'da fatura Orhan Terzi'ye kesildi!
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