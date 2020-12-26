Derbide kazanan Anadolu Efes! Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında şampiyonluğun bir diğer güçlü adayı Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Ev sahibi Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladığı rakibini 85-72'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes'e galibiyeti getiren isimler, 25 sayı 15 ribaund ile harika bir maç çıkaran Adrien Moeman ile 15 sayı kaydeden Krunoslav Simon oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Dyshawn Pierre'in 16, Marko Guduric'in 12 ve Jan Vesely'nin 10 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Bu maçın ardından 2 maçı eksik olan Anadolu Efes, 12. maçından da galibiyetle ayrıldı ve namağlup unvanını sürdürdü. Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise, 14. maçında 2. yenilgisini aldı ve liderliğini sürdürdü.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Polat Parlak

Anadolu Efes: Micic 12, Buğrahan Tuncer, Simon 15, Moerman 25, Dunston 4, Larkin 14, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 10, Anderson 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 5, Pierre 16, Guduric 12, Barthel 7, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 7, Kenan Sipahi 4, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 18-14

Devre: 44-37

3. Periyot: 66-57