Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri 2020’ye buruk veda

2020’ye buruk veda

Çekişmeli geçen maçta kritik atışları kaçıran lacivert-kırmızılı ekip sahadan 83-76 mağlup ayrılırken, 2020 yılına da buruk bir nokta koymuş oldu. 18 sayı ve 15 ribauntla oynadı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
2020’ye buruk veda
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Gaziantep Basket'e 83-76 kaybetti. Bahçeşehir'den Robinson, konuk ekipten ise Jaiteh'in karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 20-23 Gaziantep Basket lehine kapandı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Kırmızı Ejderhalar 28-27 öne geçince Gaziantep'ten mola geldi. Mola dönüşü Marko Tomas ile etkili olan konuk ekip soyunma odasına da 37-46'lık üstünlükle girdi. Bahçeşehir ikinci yarıya da iyi başlayarak skoru eşitledi (58-58). Ancak Gaziantep 7-0'lık seri ile bu geri dönüşe 'dur' dedi. Son bölümde Can Uğur Önüt'ün takımını iyi organize etmesiyle farkı koruyan Gaziantep karşısında Bahçeşehir Koleji basit top kayıpları yapınca maçı 76-83 kaybetti. Bahçeşehir Koleji adına maçın en skorer oyuncuları; 18 sayıyla Thomas Robinson (15 ribaunt, 1 asist), 17 sayıyla İsmet Akpınar (3 asist, 2 ribaunt) oldu.

PLANIMIZI SAHAYA YANSITAMADIK
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın sonunda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Maç planımızı sahaya yansıtamadık. Çok inişli-çıkışlı periyotlarımız oldu. Mücadelenizi, Gaziantep Basketbol gibi iyi takımlara karşı 40 dakika boyunca sahaya yansıtmazsanız kazanmanız çok zorlaşıyor. Empera Halı Gaziantep Basketbol'u galibiyetleri için tebrik ederim. "

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor...
Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
Oyuncu Arda Öziri genç yaşta hayata veda etmişti... Ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen oyuncu Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
Son dakika: Asgari ücret zammı ile ilgili kritik açıklama! Yeni Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
1000 TL sosyal yardım desteği başvuru sonucu sorgula! E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
2020 AÖL Açıköğretim lise online sınav giriş ekranı! 26 Aralık Bugün MEB AÖL sınavı saat kaçta ve sınava nasıl girilir?
Son dakika: Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus uçağının düşmesi ile ilgili kritik rapor tamamlandı: Kusurlu bulundular
Son dakika haberler: İkinci el araba fiyatları düştü! Satıcıların yeni oyunları pes dedirtti
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
2020’ye buruk veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA