2020’ye buruk veda

Çekişmeli geçen maçta kritik atışları kaçıran lacivert-kırmızılı ekip sahadan 83-76 mağlup ayrılırken, 2020 yılına da buruk bir nokta koymuş oldu. Thomas Robinson 18 sayı ve 15 ribauntla oynadı
Giriş Tarihi: 27.12.2020ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Gaziantep Basket'e 83-76 kaybetti. Bahçeşehir'den Robinson, konuk ekipten ise Jaiteh'in karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 20-23 GaziantepBasket lehine kapandı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Kırmızı Ejderhalar 28-27 öne geçince Gaziantep'ten mola geldi. Mola dönüşü Marko Tomas ile etkili olan konuk ekip soyunma odasına da 37-46'lık üstünlükle girdi. Bahçeşehir ikinciyarıya da iyi başlayarak skoru eşitledi(58-58). Ancak Gaziantep 7-0'lık seri ile bu geri dönüşe 'dur' dedi. Son bölümde Can Uğur Önüt'ün takımını iyi organize etmesiyle farkı koruyan Gaziantep karşısında Bahçeşehir Koleji basit top kayıpları yapınca maçı 76-83 kaybetti. Bahçeşehir Koleji adına maçın en skorer oyuncuları; 18 sayıyla Thomas Robinson(15 ribaunt, 1 asist), 17 sayıyla İsmetAkpınar (3 asist, 2 ribaunt) oldu.
PLANIMIZI SAHAYA YANSITAMADIK
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın sonunda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Maç planımızı sahaya yansıtamadık. Çok inişli-çıkışlı periyotlarımız oldu. Mücadelenizi, Gaziantep Basketbol gibi iyi takımlara karşı 40 dakika boyunca sahaya yansıtmazsanız kazanmanız çok zorlaşıyor. Empera Halı Gaziantep Basketbol'u galibiyetleri için tebrik ederim. "