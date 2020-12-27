2020’ye buruk veda

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Gaziantep Basket'e 83-76 kaybetti. Bahçeşehir'den Robinson, konuk ekipten ise Jaiteh'in karşılıklı sayılar bulduğuİkinci çeyreğe iyi başlayan Kırmızı Ejderhalar 28-27 öne geçince Gaziantep'ten mola geldi. Mola dönüşü Marko Tomas ile etkili olan konuk ekip soyunma odasına da 37-46'lık üstünlükle girdi.Ancak Gaziantep 7-0'lık seri ile bu geri dönüşe 'dur' dedi. Son bölümde Can Uğur Önüt'ün takımını iyi organize etmesiyle farkı koruyan Gaziantep karşısında Bahçeşehir Koleji basit top kayıpları yapınca maçı 76-83 kaybetti. Bahçeşehir Koleji adına maçın en skorer oyuncuları; 18 sayıylaoldu.BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın sonunda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Maç planımızı sahaya yansıtamadık. Çok inişli-çıkışlı periyotlarımız oldu. Mücadelenizi, Gaziantep Basketbol gibi iyi takımlara karşı 40 dakika boyunca sahaya yansıtmazsanız kazanmanız çok zorlaşıyor. Empera Halı Gaziantep Basketbol'u galibiyetleri için tebrik ederim. "