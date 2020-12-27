Anadolu Efes 12’den vurdu

Potadaki derbi mücadelesinde Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, 12'de 12 yaparak namağlup unvanını korudu. Fenerbahçe ilk yarıyı 18-14 önde tamamlasa da ikinci periyotla birlikte üstünlüğü ele alan Efes, kenardan gelen Sertaç'ın sayıları ile 11-0'lık seri yakaladı ve devreyi 44-37 galip bitirdi.Lacivert-beyazlı ekip son bölümde dış atışlardan bulduğu sayılarla mücadeleyi 85-72 kazandı. Ev sahibi takımda Adrien Moermangalibiyette önemli bir rol oynadı. Diğer maçta Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediye'yi 66-59 yendi.