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12’den vurdu

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Anadolu Efes 12’den vurdu
Potadaki derbi mücadelesinde Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, 12'de 12 yaparak namağlup unvanını korudu. Fenerbahçe ilk yarıyı 18-14 önde tamamlasa da ikinci periyotla birlikte üstünlüğü ele alan Efes, kenardan gelen Sertaç'ın sayıları ile 11-0'lık seri yakaladı ve devreyi 44-37 galip bitirdi. Fenerbahçe ikinci yarıda farkı 1 sayıya (43-44) indirse de Moerman ile üst üste 11 sayı bulan Anadolu Efes son bölüme 66-57'lik avantajla gitti. Lacivert-beyazlı ekip son bölümde dış atışlardan bulduğu sayılarla mücadeleyi 85-72 kazandı. Ev sahibi takımda Adrien Moerman 25 sayı, 15 ribauntla galibiyette önemli bir rol oynadı. Diğer maçta Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediye'yi 66-59 yendi.

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Anadolu Efes 12’den vurdu
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