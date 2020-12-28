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'nde koç değişikliği! 'ın yerine

ekiplerinden 'nde geçtiğimiz günlerde yollar ayrılan 'ın yerine 2017 yılından bugüne kadar yardımcı antrenör olarak hizmet eden göreve getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:37 ABONE OL
Bahçeşehir Koleji'nde koç değişikliği! Zafer Aktaş'ın yerine Erhan Ernak

ING Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Erhan Ernak'ı getirdi.

Kırmızı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; kulübe kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar yardımcı antrenör olarak hizmet eden Erhan Ernak'ın, sezon sonuna kadar takımın başında sahaya çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada; Zafer Aktaş'tan boşalan başantrenörlük görevini, 7DAYS EuroCup'ta 9 Aralık'ta oynanan Partizan NIS Belgrad maçından bu yana ifa eden Ernak'ın yönetiminde takımın, Umana Reyer Venezia ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor mücadelelerinden farklı galibiyetle ayrıldığı hatırlatıldı.
Bahçeşehir Koleji, 30 seneye yakın bir süre altyapılarda çalışan Erhan Ernak'a yeni görevinde başarılar diledi.

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Bahçeşehir Koleji'nde koç değişikliği! Zafer Aktaş'ın yerine Erhan Ernak
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