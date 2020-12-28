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- | 11'ler belli oldu

'in 15. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşmayı, yönetecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:23 ABONE OL
Gençlerbirliği - Kayserispor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, Cüneyt Çakır yönetecek. Geride kalan 14 haftada ev sahibi Gençlerbirliği 12 puan topladı ve 19. sırada yer alıyor. Konuk Kayserispor ise 10 puanda ve son sırada. Öte yandan her iki takım da geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapattı. Gençlerbirliği Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanında 3-1'lik skorla mağlup olurken, Kayserispor ise sahasında Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ömürcan, Zargo, Arda, Mustafa, Berat, Piris, Ayite, Murat, Candeias, Sio
KAYSERİSPOR: İsmail, Aziz, Sapunaru, Oğuzhan, Kvrzic, Ackah, Emre Demir, Campanharo, PEdro, Manzala, Kanga

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.


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Gençlerbirliği - Kayserispor | 11'ler belli oldu
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