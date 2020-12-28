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Erkek Basketbol Takımı, 'nin 17. haftasında yarın İstanbul'da İspanyol ekibi ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:29 Son Güncelleme: 28.12.2020 10:32 ABONE OL
THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta: Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak

Yeni tip koronavirs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 16 karşılaşmada 8'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 9. sırada girdi.

ANADOLU EFES YENİ BİR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Avrupa Ligi'nde dört maçlık mağlubiyet serisini 16. haftadaki Barcelona galibiyetiyle sonlandıran Anadolu Efes, Real Madrid'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

İspanyol ekibi ise THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 11 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Eflatun-beyazlılar, averajla Barcelona'nın ardında 3. sırada yer aldı.

AVRUPA'DA 703. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 703. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 702 karşılaşmada 396 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 455. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 454 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 33. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, yarın 33. kez karşılaşacak.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 30 maçın 8'ini Anadolu Efes, 22'sini ise Real Madrid kazandı.

FIBA organizasyonlarında yapılan 2 müsabakada ise takımlar birer galibiyet yaşadı.

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THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta: Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
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