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Son dakika haberi! 'dan 3 birden!

'dan son dakika 3 haberi geldi...Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Mısırlı pivot Assem Marei'yi kadrosuna dahil etti. 2016'da Almanya ekiplerinden medi Bayreuth'a transfer olan Marei, 2018-2019 sezonunda ise Pınar Karşıyaka forması giydi. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 34 dakikada 3 transfer yaptığını açıkladı. Assem Marei, Travis Trice ve Amile Jefferson ile anlaşma sağlandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:20 Son Güncelleme: 29.12.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika haberi! Galatasaray'dan 3 transfer birden!

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 28 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Marei ile opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

ASSEM MAREİ'NİN KARİYERİ

Gize'de dünyaya gelen Marei, Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıkmayı başaran Marei, Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de yaşadı. 2016'da Almanya ekiplerinden medi Bayreuth'a transfer olan Marei, 2018-2019 sezonunda ise Pınar Karşıyaka forması giydi.

Geçen sezonu Almanya'nın bir başka ekibi Brose Bamberg'de geçiren Marei, bu sezonun ilk bölümünde ise Fransa Pro A'da Metropolitans 92 takımında görev aldı.

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı için 34 dakikada 3 transfer açıkladı;

-Assem Marei
-Travis Trice
-Amile Jefferson

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