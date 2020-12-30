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Fenerbahçe derbide 'ı yendi!

'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda 'ı 74-60 yendi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 19:42 ABONE OL
Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Galatasaray'ı 74-60 yendi.

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç
GALATASARAY: Asena Yalçın 2, Williams 13, Cansu Köksal, Steinberga 19, Holingsvorth 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Russell 9, Hruscakova
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Sabally 14, Thomas 7, Tuğçe Canıtez 13, McBride 25, Stokes 10, Vaughn 4, Olcay Çakır Turgut 1, Sevgi Uzun
1'İNCİ PERİYOT: 8-35
İLK YARI: 24-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-59

Detaylar gelecek...

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi!
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