Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Galatasaray'ı 74-60 yendi.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç
GALATASARAY: Asena Yalçın 2, Williams 13, Cansu Köksal, Steinberga 19, Holingsvorth 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Russell 9, Hruscakova
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Sabally 14, Thomas 7, Tuğçe Canıtez 13, McBride 25, Stokes 10, Vaughn 4, Olcay Çakır Turgut 1, Sevgi Uzun
1'İNCİ PERİYOT: 8-35
İLK YARI: 24-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-59
Detaylar gelecek...