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deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi

’nin 15. haftasında , 'i 81-70 yendi.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 00:15 ABONE OL
Anadolu Efes deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi

Maçın ilk periyoduna 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyarak birinci çeyreği 21-15 önde geçti.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci çeyreğin başında üst üste sayılar bulmasına rağmen dış şutlarda etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında iyi hücum yapan ve üç sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 58-57 üstünlük yakaladı.

Hücumda tekrar etkili olmaya başlayan Anadolu Efes, skoru tekrar lehine çevirdi ve sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen: 70 – Anadolu Efes: 81

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu, Luther 10, Magette 12, Andrews 9, Jerret 8, Emircan Koşut 10, Berk Demir 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Buford Jr 6, Görkem Doğan, Eray Akyüz

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, Buğrahan Tuncer 9, Sertaç Şanlı 6, Tolga Geçim 2

1. Periyot: 15-21

Devre: 35-39

3. Periyot: 58-57

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Anadolu Efes deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi
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