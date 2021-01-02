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Canlı - - basketbol maçı...

'nin 15. haftasında evinde ezeli rakibi 'yu konuk ediyor. Maçta Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile devam ediyor.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 16:49 Son Güncelleme: 2.1.2021 17:06 ABONE OL
Canlı - Galatasaray - Fenerbahçe Beko basketbol maçı...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO: 69-77

1. periyod: 20-22

İlk yarı sonucu: 31-48

3.periyod: 20-20

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

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Canlı - Galatasaray - Fenerbahçe Beko basketbol maçı...
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