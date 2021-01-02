Galatasaray - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2021 yılının ilk derbisi bugün potada oynanacak. Galatasary - Fenerbahçeko Beko derbisi bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'e kaybeden Fenerbahçe Beko bugünkü derbi maçında galibiyet alarak yenilgiyi telafi etmek isterken, diğer yandan Galatasaray da bu maçı kazanarak play-off'lara kalmayı hedefliyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?
Bugün saat 15:30'da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Beko basketbol maçı şifresiz olarak naklen TRT SPOR ekranında olacak.
GALATASARAY'DA SON DURUM
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da tedavisi devam eden Berke Atar, Fenerbahçe Beko maçında yer almayacak. Yeni transferler, Amile Jefferson ile Assem Marei kadroda yer almaları halinde mücadelede forma giyme şansını yakalayacaklar. Galatasaray, ligde son oynadığı Frutti Extra Bursaspor maçını 92-73 kazandı. Beş basketbolcunun çift haneli sayı ürettiği karşılaşmada Brock Motum 20 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague'de çıktı. 30 Aralık Çarşamba günü Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk eden Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 81-59 kazanarak üst üste ikinci, toplamda ise 17 hafta sonunda 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı.
İSTATİSTİK LİDERLERİ (GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO):
Sayı: Daryl Macon 17.07 – Nando De Colo 16.40
Ribaund: Johnathan Williams 7.57 – Ahmet Düverioğlu 5.50
Asist: Daryl Macon 5.50 – Nando De Colo 5.60
Top çalma: Alex Hamilton 1.67 – Jan Vesely 1.36
Takım istatistikleri (Galatasaray - Fenerbahçe Beko):
Sayı: 82.71 – 87.93
2 Sayı: %53.08 - %60.3
3 Sayı: %40.18 - %38.76
Serbest atış: %74.9 - %79.05
Ribaund: 29.50 – 31.93
Asist: 19.86 – 21.29
Top çalma: 5.93 – 7.21
Top kaybı: 12.36 – 12.50