Galatasaray - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY'DA SON DURUM

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da tedavisi devam eden Berke Atar, Fenerbahçe Beko maçında yer almayacak. Yeni transferler, Amile Jefferson ile Assem Marei kadroda yer almaları halinde mücadelede forma giyme şansını yakalayacaklar. Galatasaray, ligde son oynadığı Frutti Extra Bursaspor maçını 92-73 kazandı. Beş basketbolcunun çift haneli sayı ürettiği karşılaşmada Brock Motum 20 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu.