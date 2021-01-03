Derbide kanarya güldü

Basketbolda haftanın maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı kendi sahasındamağlup etti. İki takımın da karşılıklı sayıları ile başlayan mücadelenin ilk periyodunuönde kapatan Kanarya, ikinci periyotta iseüstünlük kurup soyunma odasınaönde gitti. Sarı-kırmızılılar 2. yarıya daha iyi savunma ve hücum aksiyonları ile başlarken,periyot sonucu ile son bölümeFenerbahçe üstünlüğü ile girildi. Final bölümünde Galatasaray direnip skor üretirken, farkı da 5 sayıya kadar indirdi.ING Erkekler Basketbol Ligi'nin 15. haftasındaMaçın ilk periyoduna 10-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, birinci çeyreği 21-15 önde geçti. Darüşşafaka, ikinci yarının başında üst üste sayılar bulmasına rağmen dış şutlarda etkili olan Efes, mücadaleyi 81-70 kazandı.Günün diğer maçlarında da Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbolu deplasmanda 66-65 mağlup ederken, Tofaş da Türk Telekom'u evinde 78-64 yendi.