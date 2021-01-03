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Derbide kanarya güldü

F.Bahçe Beko, G.Saray deplasmanından 87-73’lük galibiyetle döndü

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Derbide kanarya güldü
Basketbolda haftanın maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı kendi sahasında 87-73 mağlup etti. İki takımın da karşılıklı sayıları ile başlayan mücadelenin ilk periyodunu 22-20 önde kapatan Kanarya, ikinci periyotta ise 26-11'lik üstünlük kurup soyunma odasına 48-31 önde gitti. Sarı-kırmızılılar 2. yarıya daha iyi savunma ve hücum aksiyonları ile başlarken, 20-20'lik periyot sonucu ile son bölüme 68-51 Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi. Final bölümünde Galatasaray direnip skor üretirken, farkı da 5 sayıya kadar indirdi. Ancak Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla 87-73'lük galibiyete ulaştı ve zirvede kaldı.

ANADOLU EFES UNVANINI KORUDU!
ING Erkekler Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 81-70 yenerek namağlup unvanın korudu ve lider F.Bahçe'yi takip etti. Maçın ilk periyoduna 10-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, birinci çeyreği 21-15 önde geçti. Darüşşafaka, ikinci yarının başında üst üste sayılar bulmasına rağmen dış şutlarda etkili olan Efes, mücadaleyi 81-70 kazandı. Pınar Karşıyaka ise Beşiktaş'ı 84-72'lik skorla geçti. Günün diğer maçlarında da Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbolu deplasmanda 66-65 mağlup ederken, Tofaş da Türk Telekom'u evinde 78-64 yendi.

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Derbide kanarya güldü
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