Bahçeşehir yeni yılda ‘altı’n buldu!

Kırmızı-mavililer, Erick Green’in 23 sayıyla yıldızlaştığı maçta İzmir ekibini devirerek 2021’e moralli başladı
Giriş Tarihi: 4.1.2021ABONE OL
Bahçeşehir Koleji, 2021'in ilk maçında, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında AliağaPetkimspor'u deplasmanda77-72 mağlupetti. İki takımın karşılıklı sayıları ile başlayan mücadelenin ilk 4 dakikası 9-6 konuk takımın üstünlüğü ile geçilirken, çeyreğin sonunda 9-2'lik seri yakalayan Petkim ilk çeyreği 19-16 önde kapattı. İkinci çeyrekteEvans'ın katkısı ile oyuna tutunanBahçeşehir, 40-34'lük üstünlüklesoyunma odasına gitti.
SERTLIK ÖN PLANDAYDI
İkinci yarıya dirençli bir oyun ile çıkan ev sahibi, 8-0'lık seri ile 42-40 öne geçerken, Thomas Robinson'ın hücum ribauntlarıyla maçtan kopmayan konuk takım üçüncü çeyreği 59-57 ile geride kapattı. Final bölümündeiki ekibin de savunmasertliği vardı. Son ana kadar iki takım da oyunda kalırken Bahçeşehir, Evans ve Erick Green'in etkili oyunuyla sahadan77-72'lik galibiyetleayrıldı.
ERNAK: Daha iyiye gidiyoruz
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Ernak, "Deplasman maçları bizim için çok daha önemli, buradan galibiyet çıkarabildiğimiz için çok mutluyuz. Hâlâ istediğimizseviyeye gelemedikancak iyiye doğru gittiğimizigözlemleyebiliyorum. Birlikte oynadıkça daha da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Rakibimiz Petkimspor'u da iyi oyunları için tebrik ediyorum" sözleriyle oyuncularına da teşekkür etti.
POTADA DÜN İNG ERKEKLER BASKETBOL SÜPER LİGİ:
LH Fethiye-HDI Sigorta Afyon: 100-89, OGM Orman-FE Bursaspor: 84-80. HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ:
Samsun Canik-Çankaya Üni: 64-119, F.Bahçe-Adana B.:106-71, OGM Ormanspor- G.Saray: 56-67, Botaş-Beşiktaş: 82-68, Bellona Kayseri-Hatay BŞB: 80-75, Birevim Elazığ-İzmit B: 91-82, ÇBK Mersin Yenişehir-Nesibe Aydın: 91-84.