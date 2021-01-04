Bahçeşehir yeni yılda ‘altı’n buldu!

Bahçeşehir Koleji, 2021'in ilk maçında, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaİki takımın karşılıklı sayıları ile başlayan mücadelenin ilk 4 dakikası 9-6 konuk takımın üstünlüğü ile geçilirken, çeyreğin sonunda 9-2'lik seri yakalayan Petkim ilk çeyreği 19-16 önde kapattı.İkinci yarıya dirençli bir oyun ile çıkan ev sahibi, 8-0'lık seri ile 42-40 öne geçerken, Thomas Robinson'ın hücum ribauntlarıyla maçtan kopmayan konuk takım üçüncü çeyreği 59-57 ile geride kapattı.Son ana kadar iki takım da oyunda kalırken Bahçeşehir, Evans ve Erick Green'in etkili oyunuylaBahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Ernak, "Deplasman maçları bizim için çok daha önemli, buradan galibiyet çıkarabildiğimiz için çok mutluyuz.Birlikte oynadıkça daha da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Rakibimiz Petkimspor'u da iyi oyunları için tebrik ediyorum" sözleriyle oyuncularına da teşekkür etti.LH Fethiye-HDI Sigorta Afyon: 100-89, OGM Orman-FE Bursaspor: 84-80.Samsun Canik-Çankaya Üni: 64-119, F.Bahçe-Adana B.:106-71, OGM Ormanspor- G.Saray: 56-67, Botaş-Beşiktaş: 82-68, Bellona Kayseri-Hatay BŞB: 80-75, Birevim Elazığ-İzmit B: 91-82, ÇBK Mersin Yenişehir-Nesibe Aydın: 91-84.