NBA'de Golden State Warriors Portland Trail Blazers'ı devirdi! Stephen Curry kariyer rekoru kırdı

NBA'de Golden State Warriors sahasında Portland Trail Blazers'ı ağırladı. Ev sahibi Warriors, yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin 62 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta, Portland'ı 137-122'lik skorla mağlup etti. Golden State'de galibiyete katkıda bulunan diğer isimler ise 21 sayıyla Andrew Wiggins ve 17 sayıyla Kelly Oubre Jr. oldu.



Portland'da ise Damian Lillard 32, C. J. McCollum 28 sayıyla oynadılar ancak mağlubiyete engel olamadılar.

Bu sonucun ardından iki takım da NBA Batı Konferansı'nda 6 maç sonunda 3 galibiyet - 3 mağlubiyet derecesi elde etti. Golden State Warriors, Batı Konferansı'nda sekizinci, Portland Trail Blazers ise yedinci sırada.



NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Memphis Grizzlies 94-108 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 122-123 Wahington Wizards

Minnesota Timberwolves 109-124 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 109-130 Utah Jazz

Chicago Bulls 118-108 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 107-112 Los Angeles Clippers

