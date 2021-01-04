Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Golden State Warriors Portland Trail Blazers'ı devirdi! Stephen Curry kariyer rekoru kırdı

'de Trail Blazers'ı devirdi! kariyer rekoru kırdı

'de sahasında Trail Blazers'ı ağırladı. Ev sahibi Warriors, yıldız basketbolcu 'nin 62 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta, Portland'ı 137-122'lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 07:51 ABONE OL
NBA'de Golden State Warriors Portland Trail Blazers'ı devirdi! Stephen Curry kariyer rekoru kırdı

NBA'de Golden State Warriors sahasında Portland Trail Blazers'ı ağırladı. Ev sahibi Warriors, yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin 62 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta, Portland'ı 137-122'lik skorla mağlup etti. Golden State'de galibiyete katkıda bulunan diğer isimler ise 21 sayıyla Andrew Wiggins ve 17 sayıyla Kelly Oubre Jr. oldu.

Portland'da ise Damian Lillard 32, C. J. McCollum 28 sayıyla oynadılar ancak mağlubiyete engel olamadılar.

Bu sonucun ardından iki takım da NBA Batı Konferansı'nda 6 maç sonunda 3 galibiyet - 3 mağlubiyet derecesi elde etti. Golden State Warriors, Batı Konferansı'nda sekizinci, Portland Trail Blazers ise yedinci sırada.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Memphis Grizzlies 94-108 Los Angeles Lakers
Brooklyn Nets 122-123 Wahington Wizards
Minnesota Timberwolves 109-124 Denver Nuggets
San Antonio Spurs 109-130 Utah Jazz
Chicago Bulls 118-108 Dallas Mavericks
Phoenix Suns 107-112 Los Angeles Clippers

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
Son Dakika Haberler: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü bugün o saatte!
Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru burada
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş 'SMA' hastalığı açıklaması! Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Tuğçe Tayfur yine bir skandal ile gündemde!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Golden State Warriors Portland Trail Blazers'ı devirdi! Stephen Curry kariyer rekoru kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA