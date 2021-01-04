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'nde aralık ayının MVP'si 'dan

ekibi 'nın Sırp basketbolcusu , 'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Milutinov, CSKA Moskova'nın 6 maçını da kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:07 ABONE OL
THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Milutinov, CSKA Moskova'nın 6 maçını da kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanına erişen 26 yaşındaki pivot, geçen ay 24 verimlilik puanı, 12,3 sayı ve 12,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Milutinov, Aralık 2020'de THY Avrupa Ligi'nin bir maçta en çok hücum ribaundu (16) alan ve bir ayda en fazla "double-double" (5 kez) yapan oyuncu rekorlarını eline geçirmişti.

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THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov
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