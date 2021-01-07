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Son dakika: 'ı son topta devirdi

Son dakika haberi: 'deki temsilcimiz , 18. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, 'un son topta bulduğu basketle mücadeleden 73-71 galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 23:02 Son Güncelleme: 7.1.2021 23:16 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı son topta devirdi

Eurolague'in 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, kıyasıya bir rekabetin yaşandığı müsabakada Kızılyıldız'ı Lorenzo Brown'un son salileside attığı basketle 73-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DETAYLAR...

Kızılyıldız: 71 - Fenerbahçe Beko: 73

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-53

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Son dakika: Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı son topta devirdi
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