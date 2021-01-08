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SON DAKİKA: maçında 'i farklı mağlup etti!

Son dakika haberi... 'de 18. haftada temsilcimiz , 'e konuk oluyor. Anadolu Efes, ilk iki çeyrekte de üstünlük sağlayarak ilk yarıyı Asvel karşısında 54-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü devam ettiren Anadolu Efes maçı 102-80 kazandı.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:52 Son Güncelleme: 9.1.2021 00:55 ABONE OL
SON DAKİKA: THY EuroLeague maçında Anadolu Efes Asvel'i farklı mağlup etti!

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 18. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz. Anadolu Efes karşılaşmada ilk yarıyı 54-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren ve yüksek şut yüzdesiyle oynayan Anadolu Efes, Asvel'i 102-80'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇ SONUCU

ASVEL: 80

ANADOLU EFES: 102

İLK YARI SONUCU

Asvel: 34

Anadolu Efes: 54

İlk çeyrek

Asvel: 15

Anadolu Efes: 29

İkinci Çeyrek

Asvel: 19

Anadolu Efes: 25

Üçüncü Çeyrek

Asvel: 25

Anadolu Efes: 23

Dördüncü Çeyrek

Asvel: 21

Anadolu Efes: 20

ANADOLU EFES GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSINDAN UZAK

Koronavirüs salgını sebebiyle tamamlanamayan geçen sezon THY Euroleague'in en başarılı takımı olan lAnadolu Efes, bu sezon bu alanda istediği performansı ortaya koymakta zorlanıyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada yer aldı.

AVRUPA'DA 704. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkmış oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Euroleague'de ise 456. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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SON DAKİKA: THY EuroLeague maçında Anadolu Efes Asvel'i farklı mağlup etti!
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