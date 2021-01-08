THY EuroLeague maçı: Asvel - Anadolu Efes (CANLI)

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 18. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

İlk çeyrek

Asvel: 32

Anadolu Efes: 50

ANADOLU EFES GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSINDAN UZAK

Koronavirüs salgını sebebiyle tamamlanamayan geçen sezon THY Euroleague'in en başarılı takımı olan lAnadolu Efes, bu sezon bu alanda istediği performansı ortaya koymakta zorlanıyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada yer aldı.

AVRUPA'DA 704. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkmış oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Euroleague'de ise 456. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.