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Hatay’da dönemi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Hakan Acer’den boşalan başantrenörlük görevine getirildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:33 ABONE OL
Hatay’da Ekin Baş dönemi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Hakan Acer'den boşalan başantrenörlük görevine Ekin Baş getirildi.

Ekin Baş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirten Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, "Daha önceden de ekibimizde görev yapan başarılı antrenör yönetiminde, 2015-2016 sezonunu ikinci olarak tamamlamış ve 2016 yılında tarihimizde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzemize götürme başarısı göstermiştik. Ekin Baş'ın yeniden takımımızda olmasından mutluluk duyuyor ve takımın gücüne güç katacağına inanıyoruz." dedi.

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Hatay’da Ekin Baş dönemi!
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