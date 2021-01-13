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deplasmanda kazandı!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında temsilcimiz , deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibini 78-77'lik skorla devirdi.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 00:01 Son Güncelleme: 14.1.2021 00:21 ABONE OL
Türk Telekom deplasmanda kazandı!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Türk Telekom, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibini 78-77 yendi.

Kudüs'teki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 49-34 üstün gitti.

Türk Telekom, üçüncü çeyrekte farkı düşürse de Hapoel Bank Yahav, final periyoduna 66-55'lik skorla önde girdi.

Son periyotta etkili bir hücum performansı sergileyen Türk Telekom, bitime 3 saniye kala ilk kez öne geçtiği mücadeleden 78-77 galip ayrılmayı başardı.

Konuk takımda Sam Dekker 20 sayıyla galibiyette başrol oynadı. İsrail ekibinde TaShawn Thomas ve Tamir Blatt'ın 15'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan Türk Telekom, grup maçlarının bitimine bir hafta kala play-off'lara yükselmeyi garantiledi. Hapoel Bank Yahav ise 3. yenilgisini yaşadı.

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Türk Telekom deplasmanda kazandı!
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