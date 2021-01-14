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Epiphanny Prince Galatasaray'da

, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince'i kadrosuna dahil etti.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:00 Son Güncelleme: 14.1.2021 16:34 ABONE OL
Epiphanny Prince Galatasaray'da

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1,75 metre boyundaki Prince sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

Epiphanny Prince, 2 Şubat 2006 tarihinde oynanan liseler arası kadın maçında 113 sayı kaydederek, 100 ve üzeri sayı atan ilk liseli basketbolcu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Prince, 2009-2010 sezonunda Botaş forması giydi. Sonrasında Rusya'nın Spartak Vidnoe takımına giden basketbolcu, ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye'ye döndü ve Galatasaray'a transer oldu. 2012-2013 sezonunu Rusya'nın Dynamo Kursk takımında geçiren Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde forma giydi.

WNBA'de sırasıyla Chicago, New York ve Las Vegas formalarını giyen ve çifte vatandaşlığı bulunan Epiphanny Prince, Rusya Milli Takımı'nda forma giyiyor.

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Epiphanny Prince Galatasaray'da
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