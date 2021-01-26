Anadolu Efes Kızılyıldız CANLI - THY Euroleague Anadolu 86 - 72 Efes Kızılyıldız (Maç sonucu)

THY Euroleague 22. Haftada temsilcimiz Anadolu Efes ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. An itibariyle tamamlanan mücadele temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi. Maç detaylarını takip etmek isteyen spor severler "Anadolu Efes Kızılyıldız canlı" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Turkish Airlines Euroleague 22. Hafta Anadolu Efes Kızılyıldız canlı anlatım ve skorları şöyle;
THY Euroleague Anadolu Efes Kızılyıldız mücadelesin tamamlandı. Maçın periyot skorları şöyle;
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı.
Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.
Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.