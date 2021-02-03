Anadolu Efes'in rakibi Barcelona

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Ligde 17 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Barcelona ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes, 86-79'luk skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 709. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 709. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 708 karşılaşmada 400 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 461. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 460 karşılaşmada 243 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.