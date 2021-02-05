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Son dakika: 'de Lakers, Nuggets'ı ile geçti

'de , 'in 27 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Denver Nuggets'ı 114-93 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 5.2.2021 13:14 ABONE OL
Son dakika: NBA'de Lakers, Nuggets'ı LeBron James ile geçti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers, James'in 27 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı karşılaşmada Nuggets'ı 114-93 yenerek üst üste 3, toplamda 17. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Dennis Schröder 21, Talen Horton-Tucker 17, Anthony Davis ise 13 sayılık katkı sağladı. Nuggets'ta Jamal Murray'in 20 sayı, 5 asist, JaMychal Green'in ise 14 sayı, 8 ribauntluk performansları kazanmaya yetmedi.

NBA'deki toplam isabetli şutu 12 bin 691'e yükselen LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bırakarak tüm zamanların en çok şut isabeti bulan 3. oyuncusu oldu. Listenin ilk 2 sırasında ise Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837) ile Karl Malone (13 bin 528) yer alıyor.

FURKANLI 76ERS'IN SERİSİ SON BULDU
Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Portland Trail Blazers'a 121-105 yenildi.

Dört maçlık galibiyet serisi sona eren 76ers'ta Joel Embiid 37 sayı, 5 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 4 asistlik performans sergiledi.

Blazers'ta Gary Trent Jr. 24 sayı, 3 ribaunt, Carmelo Anthony ise 22 sayı, 5 asistle sezonun 12. galibiyetinde pay sahibi oldu.

SONUÇLAR
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 116-147
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 91-112
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 105-121
Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 103-115
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 114-93

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Son dakika: NBA'de Lakers, Nuggets'ı LeBron James ile geçti
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