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Curry-Doncic düellosu nefes kesti! Dallas kazandı

NBA'de , yıldız oyuncusu 'nin 57 sayı attığı maçta 'e 134-132 mağlup oldu. Dallas'ta 42 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, galibiyetin mimarı oldu.

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Giriş Tarihi: 7.2.2021 11:13 Son Güncelleme: 7.2.2021 11:14 ABONE OL
Curry-Doncic düellosu nefes kesti! Dallas kazandı

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi. Mavericks'te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, Andrew Wiggins'in 22, Kent Bazemore'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

LAKERS İKİ UZATMA SONUNDA KAZANDI

Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı.

Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

FURKANLI 76ERS KAZANDI, CEDİLİ CAVALİERS KAYBETTİ

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 124-99 kaybetti.

SONUÇLAR

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129

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Curry-Doncic düellosu nefes kesti! Dallas kazandı
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