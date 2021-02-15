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Cedi iyi Cavs kötü! Clippers'a kaybettiler

NBA'de ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız 'ın Cavs adına 20 sayı kaydettiği maçı Clippers 128-111'lik skorla kazanmayı bildi.

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Giriş Tarihi: 15.2.2021 10:57 ABONE OL
Cedi iyi Cavs kötü! Clippers'a kaybettiler

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

MAVERİCKS, DONCİC'İN ETKİLİ OYUNUNA RAĞMEN KAYBETTİ

Portland Trail Blazers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers'ta Damian Lillard, 34 sayı, 11 asistlik performansıyla öne çıktı.

İki gün önce New Orleans Pelicans potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111

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Cedi iyi Cavs kötü! Clippers'a kaybettiler
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