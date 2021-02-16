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Lakers'ta 2-3 hafta yok

'de 'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 16.2.2021 13:56 ABONE OL
Lakers'ta Anthony Davis 2-3 hafta yok

Kulüpten yapılan açıklamada, Denver Nuggets ile oynanan maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Davis'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilen oyuncunun Minnesota Timberwolves maçında forma giyemeyeceği, takım doktorları tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası sahalara dönüş tarihinin netleşeceği kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kariyerinde 7 kez all-star seçilen 27 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Önceki yıllara oranla performansında düşüş yaşayan Anthony Davis, bu sezon Lakers formasıyla 22,5 sayı, 8,4 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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Lakers'ta Anthony Davis 2-3 hafta yok
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