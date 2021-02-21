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'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabaka öncesinde Hatayspor'un 39, Erzurumspor'un ise 25 puanı bulunuyor. Deneyimli hakem Serkan Tokat'ın yönettiği müsabakanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.2.2021 13:34 ABONE OL
CANLI | Erzurumspor - Hatayspor

Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor, Hatayspor'u konuk ediyor.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başladı ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in geride kalan diliminde Hatayspor 39, Erzurumspor ise 25 puan topladı.

İLK 11'LER...

Erzurum BB: Szumski, Murat, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, Gomes.

Hatayspor: Munir, Burak, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.

ERZURUMSPOR - HATAYSPOR - CANLI ANLATIM

CANLI SKOR- ERZURUMSPOR - HATAYSPOR

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