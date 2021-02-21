CANLI | Erzurumspor - Hatayspor

Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor, Hatayspor'u konuk ediyor.
Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başladı ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in geride kalan diliminde Hatayspor 39, Erzurumspor ise 25 puan topladı.
İLK 11'LER...
Erzurum BB: Szumski, Murat, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, Gomes.
Hatayspor: Munir, Burak, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.
ERZURUMSPOR - HATAYSPOR - CANLI ANLATIM
CANLI SKOR- ERZURUMSPOR - HATAYSPOR