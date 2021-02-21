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'de Hornets, 'ı son saniyede mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Charlotte Hornets, Terry Rozier'in son saniyede attığı basketle Golden State 'ı 102-100 yendi. NBA'de dün gece 5 maç oynandı. Diğer yandan da 'e mağlup oldu.

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Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:18 ABONE OL
NBA'de Hornets, Warriors'ı son saniyede mağlup etti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Hornets, son 13.3 saniyesine 100-98 geride girdiği Warriors karşılaşmasını, misafir takımın all-star oyuncusu Draymond Green'in öfkesine hakim olamamasının da yardımıyla kazandı.

Paylaşılamayan top kararı sonrası yapılan hava atışını Hornets'ın kazanıp mola almasının ardından hakemlere itirazın dozunu kaçıran Green, bitime 9.3 saniye kala iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Teknik faullerden doğan 2 serbest atışı da sayıya çeviren Rozier, sonrasında kaydettiği basketle de Hornets'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı. Son günlerin formda ismi Rozier, 36 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Kendisini iyi hissetmediği için Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta ise Kelly Oubre 25, Andrew Wiggins 19 sayı attı.

2020'NİN FİNALİSTLERİ ARASINDAKİ MAÇI HEAT KAZANDI

Miami Heat, geçen yıl final serisinde yenildiği Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 96-94 mağlup etti.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 5 ribaunt üreten Kendrick Nunn, 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler ve 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

Lakers'ta Kyle Kuzma 23 sayı, LeBron James 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Montrezl Harrell 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

- SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 102-100

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 94-96

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 97-128

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 122-114

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 111-118

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NBA'de Hornets, Warriors'ı son saniyede mağlup etti
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