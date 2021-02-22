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'dan, Hırvatistan’a geçit yok! | MAÇ SONUCU

EuroBasket 2022 elemeleri D grubunda mücadelede eden A Milli Erkek Basketbol takımımız, Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantilemiş şekilde çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında oynanan periyotları üstünlükle tamamlayarak 84-78’lik skorla maçın galibi oldu. Böylelikle , tarihinde çıktığı 999. maçı da galibiyetle taçlandırmış oldu. maçında ’ın galibiyetine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.2.2021 22:41 Son Güncelleme: 22.2.2021 22:42 ABONE OL
12 Dev Adam'dan, Hırvatistan’a geçit yok! Türkiye 84-78 Hırvatistan | MAÇ SONUCU

FIBA tarafından düzenlenen ve 2022 yılında start alacak olan EuroBasket 2022 turnuvasına gidecek olan milli takımların belirlendiği eleme maçlarında D grubunda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol takımımız İsveç'i 88-80 ile mağlup etmesi sonrası bugün İstanbul'da son eleme maçında karşılaştığı Hırvatistan'a geçit vermeyerek 84-78'lik skorla parkeden mağlup gönderdi.

TÜRKİYE 84-78 HIRVATİSTAN | MAÇ SONUCU

12 Dev Adam'ın galibiyetine ilişkin detaylar şöyle;



Milli Takımlar düzeyinde FIBA tarafından organize edilen EuroBasket 2022 şampiyonasına katılmak için D grubunda eleme maçları oynayan A Milli Erkek Basketbol takımımız 80-88'lik skorla İsveç'i mağlup etmesi sonrası, grubunda oynanan Hollanda Hırvatistan maçında Hollanda'nın 65-57'lik skorla Hırvat milli takımını mağlup etmesinin ardından Avrupa Şampiyonasına katılmayı garantilemişti.

Bugün İstanbul'da oynanan Hırvatistan maçına şampiyonaya katılmayı garantilemiş olarak çıkan ay-yıldızlılar Milli Takım tarihindeki 999. karşılaşmasında, Hırvatistan'ı 84-78'lik skorla devirerek, son eleme maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Çekişmeli başlayan karşılaşmada A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti. Buna Dreznjak ile yanıt veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme sürdü ve 15. dakika 29-29 beraberlikle geçildi. Buğrahan ile hücumda iyi organize olan Türkiye, son dakika içinde 6 sayılık üstünlük (42-36) yakalarken, ilk yarıyı da 42-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya Melih Mahmutoğlu'nun 4 sayısıyla başlayan Türkiye, Alperen'in basketiyle 22. dakikada yeniden 6 sayılık üstünlük yakaladı: 48-42. Milliler alan savunmasıyla rakibi durdurmaya çalıştıysa da dış atışlardan yediği basketlerle skor üstünlüğünü Hırvatistan'ın almasına engel olamadı. Hırvatistan, Mustapic'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği 65-62 önde geçti.



Alan savunmasını sürdüren milli takım, Buğrahan ve Larkin ile üst üste 3 sayılık basketler bularak 34. dakikada 72-70 üstünlük yakaladı. İyi savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Lorenzo Baldini (İtalya)

Türkiye: Larkin 16, Berk Uğurlu 3, Şehmus Hazer 9, Samet Geyik, Furkan Haltalı 2, Sertaç Şanlı 17, Alperen Şengün 6, Melih Mahmutoğlu 12, Buğrahan Tuncer 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Berkan Durmaz, Göksenin Köksal

Hırvatistan: Mavra 4, Dreznjak 6, Marcinkovic 2, Sakic 10, Bilan 12, Filipovic 12, Prkacin 4, Vrankovic 10, Mustapic 5, Gabric 13

1. Periyot: 21-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 62-65

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12 Dev Adam'dan, Hırvatistan’a geçit yok! Türkiye 84-78 Hırvatistan | MAÇ SONUCU
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