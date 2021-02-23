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'ta dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden 'ta 'tan boşalan başantrenörlük görevine getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 13:47 ABONE OL
Minnesota Timberwolves'ta Chris Finch dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, Toronto Raptors'ın yardımcı antrenörü Chris Finch ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Timberwolves'un yeni başantrenörü olması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Antrenörlük kariyerinin ilk yıllarında Sheffield Sharks, Giessen 46ers, Euphony Bree, Dexia Mons-Hainaut gibi Avrupa takımlarını çalıştıran 51 yaşındaki Finch, NBA'de ise Houston Rockets, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans ve son olarak Toronto Raptors'ın teknik ekibinde yer aldı.

Bu sezon 31 maçta sadece 7 kez kazanan ve Batı Konferansı'nda son sırada yer Minnesota Timberwolves, alınan kötü sonuçlar nedeniyle başantrenör Ryan Saunders'ın görevine hafta içinde son vermişti.

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Minnesota Timberwolves'ta Chris Finch dönemi
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