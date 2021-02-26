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EuroLeague'de Türk derbisi! - (Canlı Anlatım)

'in 26. haftası Türk derbisine sahne oluyor. , sahasında 'i konuk ediyor. Bu maç öncesi Fenerbahçe Beko'nun 15 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Bir maç eksiği olan Anadolu Efes'in ise 14 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.2.2021 20:42 Son Güncelleme: 26.2.2021 21:40 ABONE OL
EuroLeague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Canlı Anlatım

THY EuroLeague'in 26. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Bu maç öncesi Fenerbahçe Beko'nun 15 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Bir maç eksiği olan Anadolu Efes'in ise 14 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO 11-24 ANADOLU EFES | İLK ÇEYREK SONUCU

FENERBAHÇE BEKO 39-53 ANADOLU EFES | İLK YARI SONUCU

Avrupa'da sezona oldukça formsuz giren sarı-lacivertliler, üst üste alınan mağlubiyetlerle ilk 11 haftada 7 yenilgi yaşamıştı. Son olarak deplasmanda Zalgiris Kaunas'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu maçın ardından bir toparlanma sürecine girdi ve 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İnişli çıkışı bir performans sergileyen Anadolu Efes ise son 3 maçında 3 galibiyet alarak yeni bir galibiyet serisi yakalamış oldu. Avrupa'da şu ana kadar birbirlerine 15 kez rakip olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

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EuroLeague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Canlı Anlatım)
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