Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya...

Avrupa basketbolunun 1 numaralı turnuvası Euroleague, bu akşam Türk derbisine sahne olacak. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki takım, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 26. hafta maçında galibiyet için parkede kozlarını paylaşacak.

Son haftalarda oldukça formda olan iki takım, sıralamada alt alta yer alıyor. Şu ana kadar 25 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 24 maçta 14 galibiyet ve 10 yenilgi ile 10. sırada yer alıyor.

Avrupa'da sezona oldukça formsuz giren sarı-lacivertliler, üst üste alınan mağlubiyetlerle ilk 11 haftada 7 yenilgi yaşamıştı. Son olarak deplasmanda Zalgiris Kaunas'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu maçın ardından bir toparlanma sürecine girdi ve 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İnişli çıkışı bir performans sergileyen Anadolu Efes ise son 3 maçında 3 galibiyet alarak yeni bir galibiyet serisi yakalamış oldu. Avrupa'da şu ana kadar birbirlerine 15 kez rakip olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu 15 maçta, 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'ye karşı, Anadolu Efes'in 4 galibiyeti bulunuyor.

26 Şubat Cuma (bugün) saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda parkeye inecek olan iki takımın mücadelesi, beIN SPORTS Haber kanalından basketbolseverler ile buluşacak.

THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:



25 Şubat Perşembe

20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket

22.00 Olympiakos - CSKA Moskova

22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv

22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova

23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas



26 Şubat Cuma

20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes (beIN SPORTS Haber)

21.00 Baskonia - Kızılyıldız

22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos

23.00 FC Barcelona - Asvel