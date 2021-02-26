Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya...

Euroleague'de Türk derbisi! ve karşı karşıya...

Avrupa basketbolunun zirve organizasyonu Euroleague'de bu akşam Türk derbisi yaşanacak. Temsilcilerimiz ve , Euroleague'in 26. haftasında galibiyet için parkeye çıkacak. Son haftaları üst üste galibiyetlerle tamamlayan Fenerbahçe Beko, son 3 maçını kazanan Anadolu Efes'i ağırlayacak. Karşılaşma hakkındaki son detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:04 ABONE OL
Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya...

Avrupa basketbolunun 1 numaralı turnuvası Euroleague, bu akşam Türk derbisine sahne olacak. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki takım, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 26. hafta maçında galibiyet için parkede kozlarını paylaşacak.

Son haftalarda oldukça formda olan iki takım, sıralamada alt alta yer alıyor. Şu ana kadar 25 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 24 maçta 14 galibiyet ve 10 yenilgi ile 10. sırada yer alıyor.

Avrupa'da sezona oldukça formsuz giren sarı-lacivertliler, üst üste alınan mağlubiyetlerle ilk 11 haftada 7 yenilgi yaşamıştı. Son olarak deplasmanda Zalgiris Kaunas'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu maçın ardından bir toparlanma sürecine girdi ve 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İnişli çıkışı bir performans sergileyen Anadolu Efes ise son 3 maçında 3 galibiyet alarak yeni bir galibiyet serisi yakalamış oldu. Avrupa'da şu ana kadar birbirlerine 15 kez rakip olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu 15 maçta, 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'ye karşı, Anadolu Efes'in 4 galibiyeti bulunuyor.

26 Şubat Cuma (bugün) saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda parkeye inecek olan iki takımın mücadelesi, beIN SPORTS Haber kanalından basketbolseverler ile buluşacak.

THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:

25 Şubat Perşembe

20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket
22.00 Olympiakos - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

26 Şubat Cuma

20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes (beIN SPORTS Haber)
21.00 Baskonia - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos
23.00 FC Barcelona - Asvel

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadakatsiz Derin’in elleri sosyal medyaya damga vurdu! (Melis Sezen) Sadakatsiz Derin’in elleri neden kırmızı?
SON DAKİKA HABER | Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı Mart ayında kaldırılacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA: Yeni normalleşme mesaisi başladı: Kafeler, restoranlar ve lokantalarda...
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! Ankara, İstanbul ve İzmir'de flaş normalleşme gelişmesi!
Son dakika | CHP'de tacizci yerine bakın kim ihraç edildi!
Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Mısır'dan olay açıklama...
Hülya Avşar’ın kızı kaçırıldı: Tesadüfün böylesi!
Son dakika haberleri: Bitcoin'de çarpıcı uyarı: Yok oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okulları açmak noktasında...
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığından 27-28 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması bekleniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA