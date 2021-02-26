Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat kaçta, şifresiz mi?

THY Avrupa Ligi 26. Haftası Türk gecesine sahne oluyor. Turkish Airlines EuroLeague'de iyi gidişini sürdüren ve 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes zorlu bir mücadele için parkede bir araya geliyor. Heyecanlı ve kıran kırana geçecek Türk Gecesinde mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Fenerbahçe Beko Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yoğun olarak cevap arıyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;