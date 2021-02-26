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Fenerbahçe - maçı hangi kanalda? Anadolu Efes saat kaçta, şifresiz mi?

’in 26. haftasında Türk Gecesi yaşanacak. ’da 7. sırada yer alan ile 8. sırada bulunan parkede kıran kırana bir mücadele gösterecek. Öte yandan heyecanlı geçmesi beklenen Türk gecesinde karşılaşmayı izlemek ve mücadelenin heyecanına ortak olmak isteyen basketbolseverler Fenerbahçe Beko Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Sporseverlerce merak edilen saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maça ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.2.2021 18:46 Son Güncelleme: 26.2.2021 18:46 ABONE OL
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat kaçta, şifresiz mi?

THY Avrupa Ligi 26. Haftası Türk gecesine sahne oluyor. Turkish Airlines EuroLeague'de iyi gidişini sürdüren ve 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes zorlu bir mücadele için parkede bir araya geliyor. Heyecanlı ve kıran kırana geçecek Türk Gecesinde mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Fenerbahçe Beko Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yoğun olarak cevap arıyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;

  • THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bugün saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

THY EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ: FENERBAHÇE - ANADOLU EFES

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko bugün sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 26. haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes bugün saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan lacivert-beyazlılar ise 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

EUROLEAGUE'DE 16. RANDEVU

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa parkeden galip ayrılırken, 4 kez de lacivert-beyazlılar rakibini mağlup etti.

İki takım bu sezon Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde 1'er kez karşılaştı. Avrupa'daki maçı Fenerbahçe 80-71, ligdeki müsabakayı ise Anadolu Efes 85-72'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe, Euroleague'de son olarak deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a yenildi. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından oynadığı 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes'in Euroleague'de 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Fenerbahçe 79.0 sayı, 30.4 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Anadolu Efes ise 79.8 sayı, 31.6 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fener'de Nando de Colo 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Efes'te de Vasilije Micic 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs ve Anne Panther üçlüsü yönetecek.

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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat kaçta, şifresiz mi?
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