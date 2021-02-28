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'de , 'ı üzdü ( 109-112 )

'de milli basketbolcular ile 'ın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede , deplasmanda 'ı uzatma sonunda 112-109 yendi.

AA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 13:28 ABONE OL
NBA'de Cedi Osman, Furkan Korkmaz'ı üzdü Philadelphia 76ers 109-112 Cleveland Cavaliers

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da konuk olduğu ve normal süresi 92-92 eşitlikle sona eren maçta, konferans lideri Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 3 sayı farkla yenerek sürprize imza attı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, Darius Garland 25 sayı ve 9 asist, Isaac Okoro 15 sayı ve 8 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Cedi Osman ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Sezonun 12. mağlubiyetini almasına rağmen konferans liderliğini sürdüren 22 galibiyetli Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla oynadı. Maça ilk 5'te başlayarak 19 dakika 34 saniye süren alan Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

BROOKLYN NETS'İN GALİBİYET SERİSİNİ DALLAS MAVERICK BOZDU
Dallas Mavericks, sezonun formda ekiplerinden Brooklyn Nets'i deplasmanda 115-98'lik skorla mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi. Galibiyet ve mağlubiyet sayıları 16'da eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14, Tim Hardaway 13 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 8 ribaunt üretti. Bu sezon 35. maçında 13. kez kaybeden Nets'te yıldız oyuncular Kevin Durant ve Kyrie Irving sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. James Harden ise 29 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla takımının en etkili oyuncusu oldu.

SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 109-112 (uzatmada)
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 128-112
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 117-114
New York Knicks-Indiana Pacers: 110-107
Orlando Magic-Utah Jazz: 109-124
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 96-126
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 98-115

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NBA'de Cedi Osman, Furkan Korkmaz'ı üzdü (Philadelphia 76ers 109-112 Cleveland Cavaliers)
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