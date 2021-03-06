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NBA All Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2021 hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

NBA All Star 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. All Star kadrosunda yer alan yedek oyuncuların da belli olmasıyla birlikte tüm hazırlıklar tamamlandı. Jaylen Brown, Zach LaVine, Julius Randle ve Zion Williamson gibi isimler kariyerlerinde ilk kez All Star’da yer alacak. NBA All Star 2021 koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl geçtiğimiz senelerin aksine tek gün düzenlenecek. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı “NBA Al Star 2021 ne zaman, saat kaçta?” ve “All Star hangi kanaldan canlı yayınlanacak?” sorularını yanıtladık.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 16:00 ABONE OL
NBA All Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2021 hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Merakla beklenen NBA All Star 2021'de ilk 5'ler ve yedek oyuncular belli oldu. Tüm hazırlıklar geride kalırken All Star saati için geri sayım başladı. Bu yıl tarihte ilk kez tek gün olarak düzenlenecek NBA All Star ile ilgili araştırmalar da, etkinlik saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı.

NBA ALL STAR 2021 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

NBA All Star 2021 karşılaşması 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek. TSİ 05.00'te oynananacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Bradley Beal (Washington Wizards),Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Stephen Curry (Golden State Warriors),Luka Doncic (Dallas Mavericks)

NBA ALL STAR KADROLARI

ABD Takımı

  • LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
  • Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
  • Ja Morant (Memphis Grizzlies)
  • Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
  • James Wiseman (Golden State Warriors)
  • Michael Porter Jr. (Denver Nuggets)
  • Tyler Herro (Miami Heat)
  • Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)
  • De'Andre Hunter (Atlanta Hawks)
  • Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

Dünya Takımı

  • RJ Barrett (New York Knicks)
  • Rui Hachimura (Washington Wizards)
  • Facundo Campazzo (Denver Nuggets)
  • Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)
  • Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)
  • Nickeil Alexander-Walker (Yeni Orleans Pelicans)
  • Deni Avdija (Washington Wizards)
  • Theo Maledon (Oklahoma City Thunder)
  • Precious Achiuwa (Miami Heat)
  • Mychal Mulder (Golden State Warriors)

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NBA All Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2021 hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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