NBA All Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2021 hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

NBA All Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2021 hangi kanaldan canlı yayınlanacak? NBA All Star 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. All Star kadrosunda yer alan yedek oyuncuların da belli olmasıyla birlikte tüm hazırlıklar tamamlandı. Jaylen Brown, Zach LaVine, Julius Randle ve Zion Williamson gibi isimler kariyerlerinde ilk kez All Star’da yer alacak. NBA All Star 2021 koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl geçtiğimiz senelerin aksine tek gün düzenlenecek. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı “NBA Al Star 2021 ne zaman, saat kaçta?” ve “All Star hangi kanaldan canlı yayınlanacak?” sorularını yanıtladık.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 16:00

Merakla beklenen NBA All Star 2021'de ilk 5'ler ve yedek oyuncular belli oldu. Tüm hazırlıklar geride kalırken All Star saati için geri sayım başladı. Bu yıl tarihte ilk kez tek gün olarak düzenlenecek NBA All Star ile ilgili araştırmalar da, etkinlik saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı.