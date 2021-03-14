ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Galatasaray'ı mağlup etti!

ING Basketbol Ligi 24. haftasında Mamak Belediyesi salonunda Türk Telekom evinde Galatasaray'ı konuk etti. Başa baş giden zorlu mücadeleyi 81-77'lik skorla kazanan Türk Telekom oldu.
TAKIMLARIN SKORERLERİ
Türk Telekom: Johnson 13, Muhammed Mustafa Baygül 3, Dekker 16, Samet Geyik 10, Wiltjer 21, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 8, Foster 6, Bryant Iii 4
Galatarasay: Barış Ermiş 8, Jefferson 8, Crawford 9, Marei 8, Göksenin Köksal 9, Trice li 12, Yiğit Arslan 5, Ragıp Berke Atar 2, Ayberk OImaz 16
1. periyot: 15-23
Devre: 33-42
3. periyot: 65-57
Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik