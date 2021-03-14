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'nde 'ı mağlup etti!

'nin 24. haftasında , 'ı konuk etti. Başa baş giden mücadeleyi Türk Telekom 81-77'lik skorla Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 16:01 ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Galatasaray'ı mağlup etti!

ING Basketbol Ligi 24. haftasında Mamak Belediyesi salonunda Türk Telekom evinde Galatasaray'ı konuk etti. Başa baş giden zorlu mücadeleyi 81-77'lik skorla kazanan Türk Telekom oldu.

TAKIMLARIN SKORERLERİ

Türk Telekom: Johnson 13, Muhammed Mustafa Baygül 3, Dekker 16, Samet Geyik 10, Wiltjer 21, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 8, Foster 6, Bryant Iii 4

Galatarasay: Barış Ermiş 8, Jefferson 8, Crawford 9, Marei 8, Göksenin Köksal 9, Trice li 12, Yiğit Arslan 5, Ragıp Berke Atar 2, Ayberk OImaz 16

1. periyot: 15-23

Devre: 33-42

3. periyot: 65-57

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

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ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Galatasaray'ı mağlup etti!
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