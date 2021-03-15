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Beşiktaş, maçı için ‘tescil’ kararı istedi

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş-Beşiktaş Icrypex karşılaşmasının ardından kural hatası olduğu iddiası ortaya atıldı. Ev sahibi ekip 88-86 öndeyken, Beşiktaş Ercan Osmani'nin üçlüğü ile sayı buldu. Ancak pozisyonu tekrar izleyen hakem heyeti, Osmani'nin şuttan önce çizgiye bastığı gerekçesiyle sayıyı iptal etti. Tofaş, maçı da 89-86 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp ise, son saniyede buldukları üç sayılık atışın iptal edilmesinin kural hatasına neden olduğunu belirtti. Genel Sekreter Mesut Urgancılar, "FIBA hakem kılavuzunun 46-13 maddesi de Video, kenar çizgisi ihlalleri için kullanılamaz' diyor. TBF maçı 24 saat içinde Beşiktaş Icrypex lehine tescil etmelidir" dedi. Öte yandan gözler federasyonun bugün vereceği karara kilitlendi.

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Beşiktaş, TOFAŞ maçı için ‘tescil’ kararı istedi
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