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G.Saray potada düşme hattında!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray deplasmanda Türk Telekom'a 81-77 mağlup oldu. Aslan, bu sonuçla küme düşme hattındaki Fethiye ve Ormanspor ile aynı puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların mağlubiyet serisi 5 maça çıkarken, Türk Telekom 14. galibiyetini aldı. Maçta farkı 14 sayıya kadar çıkartan G.Saray, ikinci yarıda çok sayıda basit hata yaparak oyunun kontrolünü Başkent ekibine kaptırdı. 16 sayı geriden gelen Türk Telekom, maçı 4 sayı farkla kazanmayı başardı. Cimbom, 24. haftanın sonunda 7 galibiyetle küme düşme riskini iyiden iyiye hissetmeye başladı.

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G.Saray potada düşme hattında!
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