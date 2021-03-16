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Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:42

Son dakika: NBA'de Antetokounmpo tarihe geçti, Lakers LeBron ile kazandı

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Son dakika: NBA'de Antetokounmpo tarihe geçti, Lakers LeBron ile kazandı

NBA'de üst üste üçüncü "triple double"ını yapan 'nun forma giydiği , galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı. Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, 'a ait kulüp rekorunu da kırdı. Lakers ise 'in yıldızlaştığı maçta 'ı 128-97 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 mücadelesinde 9. galibiyetini aldı. Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla Bucks'ı galibiyete taşıdı. 26 yaşındaki Yunan basketbolcu, kulüp tarihinde peş peşe 3 "triple double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, Kerim Abdülcabbar'a ait kulüp rekorunu da kırdı. Bucks'ta Brook Lopez 22 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton da 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu. Wizards'ta ise Bradley Beal 37 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 17 asist, 5 ribaunt ve Rui Hachimura 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

KALİFORNİYA DERBİSİNİ LAKERS KAZANDI
Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Los Angeles Lakers, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 128-97 mağlup etti. Lakers'ta Montrezl Harrell 27 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, LeBron James 22 sayı, 11 asist, 10 ribaunt ve Talen Horton-Tucker 18 sayı, 10 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Andrew Wiggins 15 ve Jordan Poole 14 sayı kaydetti. Maçta 2 asist yapan Curry, 4855 asistle Guy Rodgers'ın elinde tuttuğu kulüp rekorunu kırdı.

SONUÇLAR
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 122-133
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 122-116
Brooklyn Nets-New York Knicks: 117-112
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 99-109
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 99-109
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 121-106
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 122-99
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 97-128

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Son dakika: NBA'de Antetokounmpo tarihe geçti, Lakers LeBron ile kazandı
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