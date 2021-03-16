NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 mücadelesinde 9. galibiyetini aldı. Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla Bucks'ı galibiyete taşıdı. 26 yaşındaki Yunan basketbolcu, kulüp tarihinde peş peşe 3 "triple double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, Kerim Abdülcabbar'a ait kulüp rekorunu da kırdı. Bucks'ta Brook Lopez 22 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton da 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu. Wizards'ta ise Bradley Beal 37 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 17 asist, 5 ribaunt ve Rui Hachimura 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.