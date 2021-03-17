Efes parçaladı

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi’nde rakibine acımadı. Deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olan temsilcimiz, 24 sayı farkla 90-66 kazanarak üst üste 8. galibiyetini aldı
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası devam ediyor. Lacivertbeyazılar, 23. haftadan ertelenen maçta İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i deplasmanda tam 24 sayı farkla 90-66 mağlup ederek üst üste 8. zaferini elde etti. Mücadelenin tamamında üstün olan Efes, 26 üçlük denemesinin 14'ündeisabet buldu ve 42 sayı aldı. İlk çeyreği 22-17 önde kapatan temsilcimiz, devreyi 47-31 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı iyice artıran ve final bölümüne 71-47'lik skorla giren Anadolu Efes, parkeden 90-66 galip ayrıldı. Larkin ve Micic15, Simon da 10 sayı attı. Maccabi'de de Wilbekin 15 sayıyla oynadı.
ELAZIĞ ÇEYREK FINALDE
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Birevim Elazığ İl Özel İdare, bitime 4 salise kala bulduğu 3 sayılık basketle Bellona Kayseri Basketbol'u 88-86 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz, Kayseri'de düzenlenen organizasyonda yarın Saint Amand Hainaut Basket'i 66-53 yenen KSC Szekszard ile yarı final için mücadele verecek.