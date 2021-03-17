Efes parçaladı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası devam ediyor. Lacivertbeyazılar, 23. haftadan ertelenen maçta İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i deplasmanda90-66 mağlup ederek üst üste 8. zaferini elde etti. Mücadelenin tamamında üstün olan Efes,İlk çeyreği 22-17 önde kapatan temsilcimiz, devreyi 47-31 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı iyice artıran ve final bölümüne 71-47'lik skorla giren Anadolu Efes, parkeden 90-66 galip ayrıldı.Maccabi'de de Wilbekin 15 sayıyla oynadı.FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Birevim Elazığ İl Özel İdare, bitime 4 salise kala bulduğu 3 sayılık basketle Bellona Kayseri Basketbol'u 88-86 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz, Kayseri'de düzenlenen organizasyonda yarın Saint Amand Hainaut Basket'i 66-53 yenen KSC Szekszard ile yarı final için mücadele verecek.