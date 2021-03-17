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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:58

'dan 12 'dan 8 sayı!

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Furkan Korkmaz'dan 12 Cedi Osman'dan 8 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde , New York Knicks'i 99-96 yenerken takımına 12 sayılık katkı sağladı. NBA'deki diğer temsilcimiz ise, 'ın 'e 113-98 kaybettiği maçta 8 sayı attı.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 99-96 mağlup ederken, karşılaşmada 23 dakika sahada kalan Furkan, 12 sayı ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Geride götürdüğü maçı son periyotta lehine çeviren 76ers'ta Tobias Harris 30 sayı, Seth Curry 20 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulunurken, Dwight Howard 11 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

CEDİ'NİN FORMASINI GİYDİĞİ CAVALİERS DEPLASMANDA MAĞLUP

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 113-98 kaybettikleri Miami Heat maçında 8 sayı buldu.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, Miami Heat deplasmanında sahadan 113-98'lik mağlubiyetle ayrıldı. Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 22 dakikada 8 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt üretirken, Collin Sexton 21, JaVale McGee 16 sayıyla oynadı.

Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Kelly Olynyk 17, Tyler Herro 15 sayı üretti.

DAMİAN LİLLARD 50 SAYI, 10 ASİST İLE TARİHE GEÇTİ

Damian Lillard'ın 50 sayı ve 10 asist ile oynadığı maçta Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans'ı 125-124'lük skorla yendi.

Takımına galibiyeti getiren Lillard, kariyeri boyunca normal sezonlarda 50 sayıyı 12. kez geçmiş oldu ve bu alanda NBA tarihinin yedinci sırasına yerleşti.

LEBRON JAMES'TEN "TRİPLE-DOUBLE"

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers kendi sahasında oynadığı maçta Minnesota Timberwolves'u 137-121 mağlup etti.

Çekişmeli geçen müsabakanın son periyotunda farkı açan Lakers sahadan galip ayrılmasını bildi. Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile "triple-double" yaptı.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Utah Jazz: 109-117

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 113-98

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 123-102

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 107-119

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 99-96

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 125-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 137-121

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Furkan Korkmaz'dan 12 Cedi Osman'dan 8 sayı!
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