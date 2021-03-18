CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Zalgiris'i konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Müsabaka, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 14 müsabakanın 12'sini kazandı, Zalgiris ise son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya averajla 7. sırada girdi. Yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Zalgiris ise 11. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 23 kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

CANLI SKOR! FENERBAHÇE 45-26 ZALGIRIS

İLK ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE 28-18 ZALGIRIS

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 45-26 ZALGIRIS