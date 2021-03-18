Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris
Giriş Tarihi: 18.3.2021 21:13 Son Güncelleme: 18.3.2021 21:28

CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu

CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris

Temsilcimiz , THY 'nin 30. haftasında Litvanya ekibi 'i ağırlıyor. 20.45'te başlayan zorlu mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Zalgiris'i konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Müsabaka, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 14 müsabakanın 12'sini kazandı, Zalgiris ise son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya averajla 7. sırada girdi. Yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Zalgiris ise 11. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 23 kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

CANLI SKOR! FENERBAHÇE 45-26 ZALGIRIS

İLK ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE 28-18 ZALGIRIS
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 45-26 ZALGIRIS

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Renk haritasında şok! İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
Özge Borak özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı! İlk kez açıkladı Bülent Şakrak’la evliyken…
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar sert düştü! Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı geliyor! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut için sürpriz iddia! Beşiktaş derbisinden sonra yerine gelecek hoca...
Ekrem İmamoğlu'ndan gazi yakınına şok tehdit: Ben seni araştırır bulurum merak etme...
Son dakika: Tokkal ailesi katledilmişti! Dehşet otopside de ortaya çıktı
Son dakika haberi: Ukraynalı manken olayında şok: Sevgilisi bakın kim çıktı!
Son dakika haberi: Küfürbaz savcının yalanı böyle ortaya çıktı! İşte istenilen ceza
Son Dakika: Hasan Şaş havaalanını birbirine kattı! "Ağzını burnunu kırarım senin..."
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA