TBF'den Beşiktaş'ın kural hatası itirazına cevap!

Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını TOFAŞ Basketbol Takımı'na vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan TOFAŞ, Semaj Christon'ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazanmıştı.





Beşiktaş Icrypex'in kural hatası yapıldığına yönelik itirazı inceleyen TBF Yönetimi, şu açıklamayı yaptı;



"18 Mart 2021 tarihinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.



Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan Tofaş-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulu'nun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulüp hakemlerin kural hatası yaptığını gerekçe göstererek federasyona itirazda bulunmuştu. Bugün yapılan toplantı sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş'ın itirazını reddetti. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü TBF'ye tepki gösterdi.



Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.



Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir. Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.



Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz."

