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Giriş Tarihi: 20.3.2021 00:54 Son Güncelleme: 20.3.2021 01:22

'in galibiyet serisi karşısında sona erdi

AA
Anadolu Efes'in galibiyet serisi Bayern Münih karşısında sona erdi

Basketbolda 'nin 30. haftasında , deplasmanda Almanya temsilcisi 'e 80-79 mağlup oldu.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan mücadelede Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-18 önde geçerken, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreği 63-59 önde tamamlasa da son bölümde etkili olan Bayern Münih, karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 19 sayı kaydeden Vasilije Micic, maçın en skorer isim oldu.

THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.

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Anadolu Efes'in galibiyet serisi Bayern Münih karşısında sona erdi
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