Fenerbahçe potada Dörtlü Final’de

Sarı-lacivertliler, Galatasaray’a 71-61 mağlup olsa da ilk maçın avantajıyla Avrupa Ligi’nde 4’lü Final’e yükseldi
Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk ekibinin karşı karşıya geldiği çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Fenerbahçe ÖznurKablo'yu 71-61 yendi. İspanya'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-21, devreyi de 43-41 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da F.Bahçe 57-50 önde geçerken, sarıkırmızılı takım çıkış yapıp parkeden 71-61 galip ayrıldı. Ancak ilk mücadeleyi 91-74 kazananKanarya, 7 sayılık avantajıyla DörtlüFinal'e yükselen taraf oldu. F.Bahçe, Dynamo Kursk'u 2 karşılaşmada da yenen Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile eşleşti. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, deplasmandaBayern Münih'e 80-79 kaybederek8 maçlık galibiyet serisini bitirdi.