Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Lider Utah Jazz doludizgin!
Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:23

Lider doludizgin!

AA
Lider Utah Jazz doludizgin!

NBA'de , deplasmanda 'ı 115-112 mağlup etti. Jazz'da 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, 31, 19 sayı ile oynadı.

Batı Konferansı'nın lideri olan Jazz, sezonun 30. galibiyete ulaşan ilk takımı oldu ve liderliğini perçinledi. Jazz kadrosuna yeni katılan milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sahaya çıkmadığı müsabaka, son saniyesine kadar büyük mücadeleye sahne oldu.

Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Donovan Mitchell 31, Joe Ingles 19 sayı ile oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam 27, Norman Powell ve Fred VanVleet 17'şer sayı üretti.

CEDİ'NİN TAKIMI CAVALİERS EVİNDE MAĞLUP

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında San Antonio Spurs'e 116-110'luk skorla yenildi.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 19 dakikada sayı bulamazken 4 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Collin Sexton ve Darius Garland'ın 29'ar sayıları Cavaliers'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs'te Keldon Johnson 23 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

CARMELO 27 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Portland Trail Blazers'ın kendi sahasında Dallas Mavericks'i 125-119 ile mağlup ettiği maçta 18 sayı bulan Carmelo Anthony, NBA tarihinde 27 bin sayı barajını geçen 11. basketbolcu olma unvanına ulaştı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Sacramento Kings: 96-107

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 121-113

Toronto Raptors-Utah Jazz: 112-115

Miami Heat-Indiana Pacers: 110-137

Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-113

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-116

Denver Nuggets-Chicago Bulls-: 131-127

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-101

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika | Borcu olana müjde! Faizsiz çözüm için yeni düzenleme
Son dakika: Milli takım kadrosu belli oldu: İlk tebrik eden o oldu! Beşiktaş'tan tepki paylaşımı...
SON DAKİKA | İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin verdiği tarih...
Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!
Prof. Dr. Uğur Şahin: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
ARKADAŞINA GÖNDER
Lider Utah Jazz doludizgin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA