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Giriş Tarihi: 22.3.2021 20:05 Son Güncelleme: 22.3.2021 20:07

'den 'a 1 maç ceza

DHA
EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza

Başantrenörü ’a, maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.

EuroLeague Yönetimi tarafından Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, 1 maç ceza verildi.

Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davranması gösterildi.

Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes-Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Anadolu Efes'in deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 yenildiği müsabakanın ardından Ataman, hakemlere tepki göstermişti.

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EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza
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