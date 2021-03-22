EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza

EuroLeague Yönetimi tarafından Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, 1 maç ceza verildi.
Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davranması gösterildi.
Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes-Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
Anadolu Efes'in deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 yenildiği müsabakanın ardından Ataman, hakemlere tepki göstermişti.