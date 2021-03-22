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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Lider ’i Kaf Kaf da tutamadı

Lider Anadolu Efes’i Kaf Kaf da tutamadı

Bu sezon ligdeki 25. maçında 24. galibiyetini alan lacivert-beyazlıları zafere Micic ve Moerman taşıdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde tek yenilgiyle lider durumda bulunan Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 98-89 mağlup etti. Maça iyi başlayan Kaf Kaf, ilk çeyreği 29-25 önde kapattı ama lacivert-beyazlılar sonrasında kontrolü ele aldı. Devreyi 50-46 üstün tamamlayan Efes, üçüncü çeyreği 74-64 avantajlı geçerken, parkeden 98-89 galip ayrıldı. Konuk takımda Micic 23, Moerman da 22 sayıyla oynadı. Maçın en skoreri ise İzmir ekibi adına 24 sayı atan Tony Taylor oldu. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece: 81-70, Gaziantep-Petkim: 76-64.

FENERBAHÇE FİLEDE YARI FİNALDE
ERKEKLER AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek, Arkas'ın ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Müsabakayı 25-21, 25-16, 23-25 ve 25-22'lik setlerle kazanan sarı-lacivertlilerde Hidalgo 20, Metin Toy da 15 sayı ile oynadı. Kanarya'nın yarı finaldeki rakibi Spor Toto-Altekma eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek.

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Lider Anadolu Efes’i Kaf Kaf da tutamadı
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