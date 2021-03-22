Lider Anadolu Efes’i Kaf Kaf da tutamadı

NG Basketbol Süper Ligi'nde tek yenilgiyle lider durumda bulunan Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 98-89 mağlup etti. Maça iyi başlayan Kaf Kaf, ilk çeyreği 29-25 önde kapattı ama lacivert-beyazlılar sonrasında kontrolü ele aldı. Devreyi 50-46 üstün tamamlayan Efes, üçüncü çeyreği 74-64 avantajlı geçerken, parkeden 98-89 galip ayrıldı. Konuk takımdaFenerbahçe Beko-Büyükçekmece: 81-70, Gaziantep-Petkim: 76-64.ERKEKLER AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek, Arkas'ın ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Müsabakayı 25-21, 25-16, 23-25 ve 25-22'lik setlerle kazanan sarı-lacivertlilerde Hidalgo 20, Metin Toy da 15 sayı ile oynadı. Kanarya'nın yarı finaldeki rakibi Spor Toto-Altekma eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek.